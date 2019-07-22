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    Расписание матчей 22-07-2019

    июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 11 тур
    22 июля, понедельник
    01:00
    Аваи
    0:0
    Гойас
    Матч завершен
    США. МЛС 2019
    22 июля, понедельник
    01:00
    Цинциннати
    0:2
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    22 июля, понедельник
    02:30
    Орландо Сити
    0:1
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    22 июля, понедельник
    04:30
    Сиэтл
    1:2
    Портленд
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 2 тур
    22 июля, понедельник
    19:00
    Карвина
    1:2
    Баник
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 2 тур
    22 июля, понедельник
    20:00
    Оденсе
    4:1
    Люнгбю
    Матч завершен
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