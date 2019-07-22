Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 22 июля 2019
Цинциннати
22.07.2019, понедельник, 01:00
США. МЛС
0 : 2
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
9'
К. Хиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Хиль
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
9
Фанендо Ади
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Нью-Инглэнд Революшн
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
20
Антонио Млинар
ЦП
29
Вилфрид Заибо
ЦП
10
Тил Банбери
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
13
Виктор Ульоа
ЦП
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
3-1-2
4
Хагглунд
4
Уостон
12
Депланье
6
Бертоне
9
Ади
23
Манне
2-3-2
88
Фаррелл
21
Кастильо
10
Хиль
20
Млинар
29
Заибо
77
Факундес
10
Банбери
Остались в запасе
Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн
22
Пжемислав Тытонь
ВР
13
Виктор Ульоа
ЦП
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
18
Брэд Найтон
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
13
Виктор Ульоа
ЦП
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Остались в запасе
18
Брэд Найтон
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
Главный тренер
Пэт Нунан
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
- : -
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Нипперт
Новости команд
Все
Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
24 апреля
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
24 апреля
Неймар отреагировал на слухи о переходе в клуб МЛС
18 апреля
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+