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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Боруссия Д
Кельн - Боруссия Д: обзор матча 23 августа 2019
Кельн
23.08.2019, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
29'
Д. Дрекслер
70'
Д. Санчо
86'
А. Хакими
90+4'
П. Алькасер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Боруссия Д
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
П. Алькасер
Пас отдал
Д. Санчо
Желтая карточка
К. Эхизибуе
90'
86'
ГОЛ! 1:2!
А. Хакими
Пас отдал
Л. Пищек
85'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
Т. Азар
Замена
М. Хегер
️️️️
А. Модест
81'
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
К. Шиндлер
74'
70'
ГОЛ! 1:1!
Д. Санчо
Пас отдал
Т. Азар
62'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Н. Шульц
62'
Замена
А. Хакими
️️️️
Ю. Вайгль
58'
Желтая карточка
Л. Пищек
Замена
С. Теродде
️️️️
Д. Кордоба
55'
Желтая карточка
Б. Верстате
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Д. Дрекслер
Пас отдал
Э. Скири
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
4
Биргер Верстате
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
26
Венсан Косьелло
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
8
Юлиан Брандт
АП
3-3-1-1-2
1
Хорн
19
Шиндлер
5
Чикош
33
Борнау
14
Хектор
6
Скири
3
Эхизибуе
4
Верстате
24
Дрекслер
27
Модест
9
Кордоба
4-1-1-3-1
1
Бюрки
26
Пищек
25
Аканджи
15
Хуммельс
14
Шульц
5
Вайгль
28
Витсель
19
Санчо
18
Ройс
9
Азар
9
Алькасер
19
Шиндлер
11
Кайнц
11
Кайнц
19
Шиндлер
27
Модест
6
Хегер
6
Хегер
27
Модест
9
Кордоба
9
Теродде
9
Теродде
9
Кордоба
9
Азар
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
9
Азар
5
Вайгль
2
Хакими
2
Хакими
5
Вайгль
14
Шульц
8
Брандт
8
Брандт
14
Шульц
Остались в запасе
Кельн
Боруссия Д
18
Томас Кесслер
ВР
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Кельн - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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