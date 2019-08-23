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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Севилья
Гранада - Севилья: обзор матча 23 августа 2019
Гранада
23.08.2019, пятница, 21:00
Испания. Примера, 2 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
52'
Х. Хордан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Севилья
86'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Х. Хордан
Замена
А. Рамос
️️️️
Я. Брайс
85'
64'
Замена
Н. Гудель
️️️️
Э. Банега
61'
Желтая карточка
Фернандо
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
Ф. Вико
60'
Замена
Д. Мачис
️️️️
А. Вадильо
59'
52'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хордан
Желтая карточка
Х. Санчес
45'
+5
20'
Замена
С. Эскудеро
️️️️
С. Регилон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
88
Ян Брайс
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
17
Куини
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
19
Феде Вико
АП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
12
Рамон Азиз
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-1-3-1
1
Силва
16
Диас
22
Дуарте
5
Санчес
17
Куини
19
Монторо
14
Вадильо
19
Вико
7
Пуэртас
9
Сольдадо
3-1-3-1-2
31
Вацлик
16
Навас
34
Карлос
3
Регилон
5
Фернандо
11
Банега
19
Хордан
23
Карришу
7
Окампос
3
Нолито
26
де Йонг
14
Вадильо
11
Мачис
11
Мачис
14
Вадильо
88
Брайс
20
Рамос
20
Рамос
88
Брайс
19
Вико
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
19
Вико
3
Регилон
18
Эскудеро
18
Эскудеро
3
Регилон
11
Банега
8
Гудель
8
Гудель
11
Банега
19
Хордан
20
Васкес
20
Васкес
19
Хордан
Остались в запасе
Гранада
Севилья
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
17
Брайан Хиль
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
Остались в запасе
17
Брайан Хиль
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Гранада - Севилья
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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