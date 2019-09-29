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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Герта
Кельн - Герта: обзор матча 29 сентября 2019
Кельн
29.09.2019, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 4
Завершен
Герта
23'
Я. Дилросун
58'
В. Ибишевич
62'
В. Ибишевич
83'
Д. Боята
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Герта
83'
ГОЛ! 0:4!
Д. Боята
Пас отдал
Д. Лукебакио
82'
Замена
️️️️
П. Скьельбред
73'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Я. Дилросун
Желтая карточка
С. Теродде
72'
Замена
С. Теродде
️️️️
А. Модест
63'
62'
ГОЛ! 0:3!
В. Ибишевич
Пас отдал
В. Дарида
58'
ГОЛ! 0:2!
В. Ибишевич
Пас отдал
Л. Клюнтер
58'
Замена
В. Ибишевич
️️️️
Д. Зелке
Красная карточка
Х. Мере
41'
23'
ГОЛ! 0:1!
Я. Дилросун
Пас отдал
В. Дарида
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Д. Дрекслер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
6
Эйе Скири
ОП
24
Доминик Дрекслер
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
4-2-2-2
1
Хорн
14
Хектор
22
Мере
33
Борнау
22
Шмитц
6
Хегер
6
Скири
11
Кайнц
24
Дрекслер
27
Модест
9
Кордоба
3-3-2-1-1
22
Ярстейн
27
Вольф
4
Штарк
28
Боята
24
Клюнтер
8
Груйич
7
Миттельштадт
5
Скьельбред
16
Дарида
24
Дилросун
9
Зелке
24
Дрекслер
19
Шиндлер
19
Шиндлер
24
Дрекслер
27
Модест
9
Теродде
9
Теродде
27
Модест
24
Дилросун
14
Лукебакио
14
Лукебакио
24
Дилросун
9
Зелке
11
Ибишевич
11
Ибишевич
9
Зелке
Остались в запасе
Кельн
Герта
18
Томас Кесслер
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
7
Мэтью Леки
ПВ
1
Томас Крафт
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
Остались в запасе
7
Мэтью Леки
ПВ
1
Томас Крафт
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Главный тренер
Анте Чович
Статистика матча Кельн - Герта
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Главный судья:
Серен Шторкс
(Фелен)
Стадион:
Рейн Энерги
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