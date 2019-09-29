Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Монпелье
Страсбур - Монпелье: обзор матча 29 сентября 2019
Страсбур
29.09.2019, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 0
Завершен
Монпелье
25'
Л. Ажорк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Монпелье
Желтая карточка
А. Джику
77'
67'
Желтая карточка
П. Мендеш
45'
+1
Пенальти не реализован!
П. Шкулетич
Желтая карточка
М. Симакан
45'
35'
Желтая карточка
К. Долли
Желтая карточка
Л. Ажорк
32'
ГОЛ! 1:0!
Л. Ажорк
Пас отдал
А. Джику
25'
Желтая карточка
Н. Да Кошта
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Монпелье
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
2
Арно Суке
ПЗ
91
Флоран Мойе
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
3-3-2-2
26
Селс
4
Джику
12
Н'Дур
5
Коне
3
Симакан
28
Сиссоко
70
Лала
27
Беллегард
14
Ленар
10
Да Кошта
19
Ажорк
3-4-1-2
28
Рульи
4
Хилтон
3
Конгре
3
Мендеш
43
Суарес
13
Шотар
6
Ле Таллек
23
Ристич
20
Долли
9
Делор
32
Шкулетич
Остались в запасе
Страсбур
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
2
Арно Суке
ПЗ
16
Димитри Берто
ВР
91
Флоран Мойе
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
16
Димитри Берто
ВР
91
Флоран Мойе
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Страсбур - Монпелье
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Стадион:
Стад де ла Мено
Новости команд
Все
Страсбур
Монпелье
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+