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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Брешиа
Наполи - Брешиа: обзор матча 29 сентября 2019
Наполи
29.09.2019, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Брешиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Наполи - Брешиа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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