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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Уфа
Рубин - Уфа: обзор матча 29 сентября 2019
Рубин
29.09.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Уфа
Желтая карточка
И. Коновалов
87'
84'
Замена
А. Голубев
️️️️
О. Тилль
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
А. Зуев
73'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
В. Подберезкин
69'
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
Е. Марков
62'
61'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Д. Круговой
59'
Желтая карточка
Д. Фомин
Желтая карточка
Е. Марков
57'
Желтая карточка
А. Ташаев
57'
54'
Замена
Л. Бизяк
️️️️
Д. Емельянов
Желтая карточка
Ф. Уремович
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Олег Данченко
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
8
Камиль Закиров
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
3-4-2-1
99
Дюпин
29
Денисов
22
Уремович
15
Плиев
94
Данченко
17
Коновалов
28
Могилевец
92
Подберезкин
17
Зуев
88
Ташаев
20
Марков
3-4-2-1
31
Беленов
15
Пуцко
4
Никитин
5
Табидзе
33
Сухов
55
Карп
74
Фомин
3
Круговой
99
Емельянов
18
Тилль
57
Кротов
92
Подберезкин
44
Башкиров
44
Башкиров
92
Подберезкин
17
Зуев
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
17
Зуев
20
Марков
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
20
Марков
3
Круговой
43
Терентьев
43
Терентьев
3
Круговой
18
Тилль
50
Голубев
50
Голубев
18
Тилль
99
Емельянов
77
Бизяк
77
Бизяк
99
Емельянов
Остались в запасе
Рубин
Уфа
8
Камиль Закиров
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
7
Николай Кипиани
ЛВ
32
Иван Коновалов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
22
Зурико Давиташвили
ЦП
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
99
Николай Гиоргобиани
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
10
Азер Алиев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
8
Камиль Закиров
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
7
Николай Кипиани
ЛВ
32
Иван Коновалов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
22
Зурико Давиташвили
ЦП
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Остались в запасе
99
Николай Гиоргобиани
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
10
Азер Алиев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Рубин - Уфа
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
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Рубин
Уфа
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1
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5
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14:51
15
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14
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2
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21:37
1
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15:43
5
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14:51
15
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14:19
14
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