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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Верона
Кальяри - Верона: обзор матча 29 сентября 2019
Кальяри
29.09.2019, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 1
Завершен
Верона
29'
Л. Кастро
66'
Д. Фараони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Верона
88'
Замена
Д. Паццини
️️️️
М. Степински
Замена
А. Ионицэ
️️️️
М. Рог
84'
Замена
К. Олива
️️️️
Л. Чигарини
75'
74'
Замена
М. Пессина
️️️️
М. Дзакканьи
Замена
Р. Наингголан
️️️️
Л. Кастро
68'
66'
ГОЛ! 1:1!
Д. Фараони
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
64'
62'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
В. Верре
56'
Желтая карточка
П. Давидович
Желтая карточка
Л. Кастро
33'
30'
Желтая карточка
М. Степински
ГОЛ! 1:0!
Л. Кастро
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Робин Ольсен
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
18
Симоне Пинна
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
32
Маттео Пессина
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
4-4-2
1
Ольсен
3
Пеллегрини
23
Чеппителли
29
Каччиаторе
4
Писакане
19
Кастро
8
Чигарини
8
Нандес
26
Рог
9
Жоао Педро
18
Симеоне
4-3-1-2
16
Сильвестри
19
Фараони
27
Давидович
22
Гюнтер
13
Ррахмани
4
Амрабат
26
Верре
44
Велозу
10
Дзакканьи
88
Лазович
14
Степински
19
Кастро
44
Наингголан
44
Наингголан
19
Кастро
8
Чигарини
28
Олива
28
Олива
8
Чигарини
26
Рог
17
Ионицэ
17
Ионицэ
26
Рог
10
Дзакканьи
32
Пессина
32
Пессина
10
Дзакканьи
14
Степински
11
Паццини
11
Паццини
14
Степински
26
Верре
10
Сальседо
10
Сальседо
26
Верре
Остались в запасе
Кальяри
Верона
18
Симоне Пинна
ЦЗ
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
27
Андреа Данци
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
18
Симоне Пинна
ЦЗ
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
27
Андреа Данци
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Кальяри - Верона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Вольпи
Стадион:
Унипол Домус
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