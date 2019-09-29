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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Интер - Черноморец
Интер - Черноморец: обзор матча 29 сентября 2019
Интер
29.09.2019, воскресенье, 17:00
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 11 тур
3 : 5
Завершен
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Матчи команд
Интер
Россия. ПФЛ. Группа 1, 33 тур
Интер
0 : 7
09.06.2021
Кубань
Россия. ПФЛ. Группа 1, 31 тур
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1 : 2
28.05.2021
Динамо Ставрополь
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3 : 1
23.05.2021
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6 : 1
20.05.2021
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1 : 2
16.05.2021
Спартак-Нальчик
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2 : 1
16.05.2026
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Россия. PARI Первая лига, 31 тур
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0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
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4 : 0
22.04.2026
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