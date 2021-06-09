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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Интер - Кубань
Интер - Кубань: обзор матча 09 июня 2021
Интер
09.06.2021, среда, 15:00
Россия. ПФЛ. Группа 1, 33 тур
0 : 7
Завершен
Кубань
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Личные встречи
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Статистика матча Интер - Кубань
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0
Матчи команд
Интер
Россия. ПФЛ. Группа 1, 33 тур
Интер
0 : 7
09.06.2021
Кубань
Россия. ПФЛ. Группа 1, 31 тур
Интер
1 : 2
28.05.2021
Динамо Ставрополь
Россия. ПФЛ. Группа 1, 32 тур
Динамо Мх
3 : 1
23.05.2021
Интер
Россия. ПФЛ. Группа 1, 30 тур
Анжи
6 : 1
20.05.2021
Интер
Россия. ПФЛ. Группа 1, 29 тур
Интер
1 : 2
16.05.2021
Спартак-Нальчик
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
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