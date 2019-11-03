Матч ПФЛ «Интер» – «Анжи» отменен. На поле в Черкесске лежит 20-сантиметровый слой снега

Матч 16-го тура ПФЛ – Юг между черкесским «Интером» и «Анжи» был отменен.

Как сообщает пресс-служба «Анжи», встреча не состоится из-за погодных условий. На поле стадиона в Черкесске лежит 20-сантиметровый слой снега. Уточняется, что решение о дате проведения игры будет принято позднее.

twit text — ФК «Анжи» (@fc_anji) November 3, 2019