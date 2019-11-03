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    Матч ПФЛ «Интер» – «Анжи» отменен. На поле в Черкесске лежит 20-сантиметровый слой снега

    Матч 16-го тура ПФЛ – Юг между черкесским «Интером» и «Анжи» был отменен.

    Как сообщает пресс-служба «Анжи», встреча не состоится из-за погодных условий. На поле стадиона в Черкесске лежит 20-сантиметровый слой снега. Уточняется, что решение о дате проведения игры будет принято позднее.

    • «Интер» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков.
    • «Анжи» – предпоследний с шестью баллами.

    Источник: твиттер «Анжи»

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    Сегодня, 12:26
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +12245

      bset 17 минут назад

      Эй, противники системы осень-весна. Матч можно перенести на весну. А случись это при системе весна-осент, пришлось бы доигрывать в этом году.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2718

      InterMilLano1908 42 минуты назад

      Интер уже не тот )))

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