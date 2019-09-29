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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Ньюкасл
Лестер - Ньюкасл: обзор матча 29 сентября 2019
Лестер
29.09.2019, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
5 : 0
Завершен
Ньюкасл
16'
Р. Перейра
54'
Д. Варди
57'
П. Дамметт (АГ)
64'
Д. Варди
90'
О. Ндиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Ньюкасл
ГОЛ! 5:0!
О. Ндиди
Пас отдал
Д. Эванс
90'
88'
Желтая карточка
Ф. Шер
Замена
Д. Грей
️️️️
А. Перес
84'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Д. Прат
79'
74'
Замена
Д. Йедлин
️️️️
М. Альмирон
ГОЛ! 4:0!
Д. Варди
Пас отдал
М. Олбрайтон
64'
63'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Жоэлинтон
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Х. Барнс
58'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
П. Дамметт
57'
ГОЛ! 2:0!
Д. Варди
Пас отдал
Х. Барнс
54'
45'
+1
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Й. Муто
43'
Красная карточка
А. Хэйден
Желтая карточка
Д. Варди
24'
ГОЛ! 1:0!
Р. Перейра
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
26
Деннис Прат
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
4-4-2
1
Шмейхель
33
Чилвел
2
Сеюнджу
35
Эванс
21
Перейра
11
Барнс
4
Ндиди
18
Тилеманс
26
Прат
9
Варди
22
Перес
4-2-3-1
39
Дубравка
17
Крафт
5
Шер
24
Ласселлс
14
Дамметт
8
Лонгстафф
14
Хэйден
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
30
Атсу
11
Муто
22
Перес
10
Грей
10
Грей
22
Перес
26
Прат
8
Чодури
8
Чодури
26
Прат
11
Барнс
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
11
Барнс
10
Альмирон
2
Йедлин
2
Йедлин
10
Альмирон
11
Муто
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
11
Муто
7
Жоэлинтон
9
Кэрролл
9
Кэрролл
7
Жоэлинтон
Остались в запасе
Лестер
Ньюкасл
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Карл Дарлоу
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Лестер - Ньюкасл
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
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