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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Вальядолид
Эспаньол - Вальядолид: обзор матча 29 сентября 2019
Эспаньол
29.09.2019, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 7 тур
0 : 2
Завершен
Вальядолид
25'
Мичел (П)
90+4'
О. Плано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Вальядолид
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
О. Плано
Пас отдал
Э. Унал
75'
Замена
П. Порро
️️️️
Т. Вилья
Замена
П. Пьятти
️️️️
М. Варгас
74'
Замена
Д. Лопес
️️️️
С. Дардер
69'
Красная карточка
Ф. Калеро
65'
64'
Замена
Х. Фернандес
️️️️
М. Салису
Замена
В. Лей
️️️️
Д. Вила
64'
60'
Замена
Э. Унал
️️️️
С. Рамирес
Желтая карточка
Х. Лопес
35'
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Мичел
Желтая карточка
В. Санчес
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
6
Феде
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
7
Ву Лей
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
Вальядолид
13
Андрей Лунин
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
23
Ануар
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
20
Энес Унал
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Лопес
17
Педроса
20
Калеро
5
Налдо
12
Вила
25
Рока
21
Лопес
4
Санчес
10
Дардер
8
Варгас
9
Кальери
4-2-2-2
1
Масип
22
Салису
17
Мойяно
22
Кико
22
Мартинес
6
Феде
21
Мичел
20
Плано
19
Вилья
14
Гвардиола
19
Рамирес
12
Вила
7
Лей
7
Лей
12
Вила
10
Дардер
5
Лопес
5
Лопес
10
Дардер
8
Варгас
10
Пьятти
10
Пьятти
8
Варгас
19
Вилья
23
Порро
23
Порро
19
Вилья
22
Салису
12
Фернандес
12
Фернандес
22
Салису
19
Рамирес
20
Унал
20
Унал
19
Рамирес
Остались в запасе
Эспаньол
Вальядолид
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Давид Галльего
14
Пабло Эрвияс
ПВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ануар
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Остались в запасе
14
Пабло Эрвияс
ПВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ануар
ЦП
Главный тренер
Давид Галльего
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Эспаньол - Вальядолид
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Стейдж Фронт
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