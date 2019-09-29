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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Мальорка
Алавес - Мальорка: обзор матча 29 сентября 2019
Алавес
29.09.2019, воскресенье, 17:00
Испания. Примера, 7 тур
2 : 0
Завершен
Мальорка
76'
Лукас (П)
86'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Мальорка
Замена
П. Понс
️️️️
Л. Риоха
88'
ГОЛ! 2:0!
Хоселу
Пас отдал
О. Бурк
86'
Замена
О. Бурк
️️️️
А. Видаль
83'
79'
Желтая карточка
М. Вальент
78'
Желтая карточка
С. Севилья
77'
Замена
Абдон
️️️️
Л. Жуниор
77'
Замена
А. Кабрера
️️️️
И. Баба
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Лукас
76'
66'
Замена
Д. Родригес
️️️️
А. Фебас
Замена
Лукас
️️️️
Д. Гуидетти
58'
Желтая карточка
Х. Наварро
50'
33'
Желтая карточка
Л. Жуниор
Желтая карточка
М. Вакасо
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
5
Хиско Кампос
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Алавес
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
16
Даниэль Торрес
ЦП
7
Лукас
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Мальорка
31
Фабри
ВР
15
Лумор
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Аридай Кабрера
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Сивера
23
Наварро
5
Лагвардия
19
Эли
5
Дуарте
22
Видаль
22
Вакасо
17
Пина
11
Риоха
11
Гуидетти
13
Хоселу
4-3-2-1
1
Рейна
25
Састре
15
Гамес
5
Кампос
24
Вальент
14
Баба
14
Фебас
8
Севилья
14
Кубо
7
Лаго Жуниор
17
Будимир
11
Риоха
8
Понс
8
Понс
11
Риоха
11
Гуидетти
7
Лукас
7
Лукас
11
Гуидетти
22
Видаль
7
Бурк
7
Бурк
22
Видаль
14
Баба
7
Кабрера
7
Кабрера
14
Баба
14
Фебас
14
Родригес
14
Родригес
14
Фебас
7
Лаго Жуниор
9
Абдон
9
Абдон
7
Лаго Жуниор
Остались в запасе
Алавес
Мальорка
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
16
Даниэль Торрес
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
31
Фабри
ВР
15
Лумор
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
16
Даниэль Торрес
ЦП
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
15
Лумор
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Алавес - Мальорка
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Мендисорроса
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