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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Болонья
Удинезе - Болонья: обзор матча 29 сентября 2019
Удинезе
29.09.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
27'
С. Окака-Чука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Болонья
90'
+6
Красная карточка
Р. Сориано
85'
Желтая карточка
Л. Скорупски
Желтая карточка
И. Несторовски
85'
Замена
Уолес
️️️️
С. Фофана
84'
Желтая карточка
У. Троост-Эконг
77'
76'
Замена
М. Дестро
️️️️
Б. Джемаили
Замена
С. Де Майо
️️️️
Й. Стригер Ларсен
76'
75'
Желтая карточка
М. Бани
Замена
К. Ласанья
️️️️
С. Окака-Чука
64'
59'
Замена
Р. Паласио
️️️️
Н. Сансоне
55'
Желтая карточка
Р. Сориано
54'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Р. Орсолини
Желтая карточка
С. Окака-Чука
41'
ГОЛ! 1:0!
С. Окака-Чука
Пас отдал
Й. Стригер Ларсен
27'
Желтая карточка
Самир
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
33
Самир
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
18
Мато Яяло
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
3-5-2
1
Муссо
33
Самир
5
Троост-Эконг
50
Бекао
12
Сема
8
Мандрагора
42
Фофана
17
Стригер Ларсен
18
Яяло
77
Окака-Чука
90
Несторовски
3-1-3-1-2
1
Скорупски
5
Томиясу
13
Бани
4
Денсвил
17
Медель
7
Крейчи
21
Сориано
21
Джемаили
11
Сансоне
7
Орсолини
9
Сантандер
17
Стригер Ларсен
87
Де Майо
87
Де Майо
17
Стригер Ларсен
42
Фофана
15
Уолес
15
Уолес
42
Фофана
77
Окака-Чука
15
Ласанья
15
Ласанья
77
Окака-Чука
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
21
Джемаили
21
Дестро
21
Дестро
21
Джемаили
11
Сансоне
8
Паласио
8
Паласио
11
Сансоне
Остались в запасе
Удинезе
Болонья
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
Главный тренер
Игор Тудор
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Удинезе - Болонья
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джуа
Стадион:
Удинезе Арена
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