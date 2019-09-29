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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Арсенал
Краснодар - Арсенал: обзор матча 29 сентября 2019
Краснодар
29.09.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
38'
Ари (П)
64'
М. Сулейманов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Арсенал
Желтая карточка
А. Мартынович
90'
+6
Красная карточка
Т. Вилена
90'
+2
Замена
Д. Уткин
️️️️
К. Ольссон
84'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Д. Стоцкий
78'
74'
Замена
Е. Луценко
️️️️
Д. Лесовой
Замена
Р. Камболов
️️️️
М. Берг
71'
ГОЛ! 2:0!
М. Сулейманов
64'
Желтая карточка
К. Ольссон
45'
43'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ари
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
39
Ари
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Сергей Матвеев
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
99
Александру Тудоре
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
3-2-2-3
39
Сафонов
98
Петров
14
Мартынович
5
Фьолусон
2
Рамирес
89
Стоцкий
8
Ольссон
52
Вилена
39
Ари
33
Берг
93
Сулейманов
3-5-2
36
Левашов
88
Григалава
6
Беляев
27
Альварес
10
Кангва
11
Ткачев
70
Костадинов
4
Бауэр
88
Лесовой
11
Ломовицкий
23
Горбатенко
33
Берг
88
Камболов
88
Камболов
33
Берг
8
Ольссон
47
Уткин
47
Уткин
8
Ольссон
89
Стоцкий
99
Фернандеш
99
Фернандеш
89
Стоцкий
88
Лесовой
48
Луценко
48
Луценко
88
Лесовой
Остались в запасе
Краснодар
Арсенал
16
Денис Адамов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
Главный тренер
Сергей Матвеев
19
Ламек Банда
ПВ
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
99
Александру Тудоре
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
Остались в запасе
19
Ламек Банда
ПВ
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
99
Александру Тудоре
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Матвеев
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Краснодар - Арсенал
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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