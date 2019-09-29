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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Опава
Карвина - Опава: обзор матча 29 сентября 2019
Карвина
29.09.2019, воскресенье, 16:30
Чехия. Синот Лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Опава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Карвина - Опава
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
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Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
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22
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2016.08.09 06:21
1
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
2017.02.24 12:43
22
Экс-голкипер «Днепра» Лаштувка стал игроком «Карвины»
2016.08.09 06:21
1
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
2
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