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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Сан-Паулу
Фламенго - Сан-Паулу: обзор матча 29 сентября 2019
Фламенго
29.09.2019, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
0 : 0
Завершен
Сан-Паулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Сан-Паулу
32'
Желтая карточка
Эрнанес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
26
Роберт Пирис
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Зе Рикардо
Сан-Паулу
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
3
Че Че
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Фламенго
13
Рафинья
ЦЗ
44
Родолфо
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
Сан-Паулу
15
Витор Буэно
ЦП
1-2-1-1
25
Алвес
30
Кайо
26
Пирис
10
Де Арраскаэта
27
Энрике
9
Барбоза
4-2
10
Алвес
22
Алвеш
20
Хуанфран
5
Арболеда
10
Эрнанес
3
Че Че
Остались в запасе
Фламенго
Сан-Паулу
13
Рафинья
ЦЗ
44
Родолфо
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
Главный тренер
Зе Рикардо
15
Витор Буэно
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
13
Рафинья
ЦЗ
44
Родолфо
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
Остались в запасе
15
Витор Буэно
ЦП
Главный тренер
Зе Рикардо
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Фламенго - Сан-Паулу
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Информация о матче
Стадион:
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Фламенго
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