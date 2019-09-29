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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Фрайбург
Фортуна - Фрайбург: обзор матча 29 сентября 2019
Фортуна
29.09.2019, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Фрайбург
42'
Р. Хеннингс
45'
Д. Шмид
81'
Л. Вальдшмидт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Фрайбург
89'
Замена
Л. Кюблер
️️️️
Д. Шмид
81'
ГОЛ! 1:2!
Л. Вальдшмидт
Пас отдал
Я. Хаберер
Замена
Н. Ампома
️️️️
Д. Ковнацки
76'
72'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
А. Абраши
72'
Замена
В. Грифо
️️️️
Л. Хелер
Замена
Б. Текпетей
️️️️
Э. Томми
68'
64'
Пенальти не реализован!
Л. Хелер
Желтая карточка
Д. Ковнацки
60'
59'
Желтая карточка
Н. Петерсен
45'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шмид
Пас отдал
К. Гюнтер
ГОЛ! 1:0!
Р. Хеннингс
Пас отдал
Э. Томми
42'
32'
Желтая карточка
Н. Хефлер
Желтая карточка
Н. Гисельман
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Зак Стеффен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
13
Адам Бодзек
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Амир Абраши
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
18
Томас Пледль
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
11
Нана Ампома
ЦФ
97
Келвин Офори
ЦФ
Фрайбург
23
Никлас Тиде
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
4-3-3
1
Стеффен
17
Гисельман
23
Айхан
8
Циммер
4
Хоффманн
27
Томми
8
Бэйкер
13
Бодзек
19
Караман
9
Ковнацки
10
Хеннингс
3-3-2-2
1
Шволов
3
Линхарт
3
Хайнц
4
Кох
7
Шмид
27
Хефлер
30
Гюнтер
6
Абраши
19
Хаберер
18
Петерсен
9
Хелер
27
Томми
37
Текпетей
37
Текпетей
27
Томми
9
Ковнацки
11
Ампома
11
Ампома
9
Ковнацки
7
Шмид
17
Кюблер
17
Кюблер
7
Шмид
9
Хелер
32
Грифо
32
Грифо
9
Хелер
6
Абраши
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
6
Абраши
Остались в запасе
Фортуна
Фрайбург
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
18
Томас Пледль
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
97
Келвин Офори
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
18
Томас Пледль
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
97
Келвин Офори
ЦФ
Остались в запасе
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Фортуна - Фрайбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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