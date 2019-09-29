Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал Сосьедад
Севилья - Реал Сосьедад: обзор матча 29 сентября 2019
Севилья
29.09.2019, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
3 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
18'
Нолито
47'
Л. Окампос
80'
Ф. Васкес
4'
М. Оярсабаль
87'
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Реал Сосьедад
87'
ГОЛ! 3:2!
Порту
Пас отдал
М. Эдегор
ГОЛ! 3:1!
Ф. Васкес
80'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Э. Банега
79'
Замена
️️️️
Л. Окампос
71'
62'
Замена
А. Исак
️️️️
Д. Зурутуса
Замена
Х. Хордан
️️️️
О. Торрес
62'
Желтая карточка
Фернандо
59'
57'
Желтая карточка
М. Эдегор
55'
Замена
Порту
️️️️
А. Янузай
ГОЛ! 2:1!
Л. Окампос
Пас отдал
Х. Навас
47'
46'
Замена
М. Мерино
️️️️
Д. Льоренте
ГОЛ! 1:1!
Нолито
Пас отдал
Э. Банега
18'
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Оярсабаль
Пас отдал
А. Янузай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
20
Франко Васкес
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Вацлик
3
Регилон
34
Карлос
23
Кунде
16
Навас
5
Фернандо
11
Банега
8
Торрес
7
Окампос
3
Нолито
26
де Йонг
3-2-1-3-1
13
Мойя
5
Субельдия
3
Льоренте
6
Элустондо
2
Сальдуа
18
Монреаль
17
Зурутуса
24
Янузай
8
Эдегор
10
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
8
Торрес
19
Хордан
19
Хордан
8
Торрес
11
Банега
20
Васкес
20
Васкес
11
Банега
24
Янузай
10
Порту
10
Порту
24
Янузай
3
Льоренте
23
Мерино
23
Мерино
3
Льоренте
17
Зурутуса
9
Исак
9
Исак
17
Зурутуса
Остались в запасе
Севилья
Реал Сосьедад
9
Рони Лопеш
ПВ
37
Яссин Буну
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
3
Айэн Муньос
ЛЗ
23
Лука Сангалли
АП
1
Алекс Ремиро
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
37
Яссин Буну
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
Остались в запасе
3
Айэн Муньос
ЛЗ
23
Лука Сангалли
АП
1
Алекс Ремиро
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Севилья - Реал Сосьедад
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Новости команд
Все
Севилья
Реал Сосьедад
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+