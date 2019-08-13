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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уиком Уондерерс - Рединг
Уиком Уондерерс - Рединг: обзор матча 13 августа 2019
Уиком Уондерерс
13.08.2019, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги
0 : 0
Завершен
Рединг
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уиком Уондерерс - Рединг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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21.11.2026
Уиком Уондерерс
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Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
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Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
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