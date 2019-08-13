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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
ЦСА - Форталеза
ЦСА - Форталеза: обзор матча 13 августа 2019
ЦСА
13.08.2019, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
0 : 2
Завершен
Форталеза
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Статистика матча ЦСА - Форталеза
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Матчи команд
ЦСА
Бразилия. Серия А, 38 тур
ЦСА
1 : 2
08.12.2019
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
05.12.2019
ЦСА
Бразилия. Серия А, 36 тур
ЦСА
1 : 2
02.12.2019
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
0 : 1
29.11.2019
ЦСА
Бразилия. Серия А, 34 тур
ЦСА
0 : 1
26.11.2019
Флуминенсе
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
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Форталеза
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
2025.09.01 15:57
2
«Интернасьонал» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.31 09:11
«Форталеза» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.24 09:12
«Флуминенсе» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.15 20:04
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
2025.09.01 15:57
2
«Интернасьонал» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.31 09:11
«Форталеза» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.24 09:12
«Флуминенсе» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.15 20:04
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