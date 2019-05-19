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    Расписание матчей 19-05-2019

    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Сегунда (2018/2019), 39 тур
    19 мая, воскресенье
    00:00
    Реус Депортиу
    0:3
    Малага
    Тех. поражение
    19 мая, воскресенье
    13:00
    Мальорка
    1:0
    Альмерия
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    17:00
    Реал Ов
    1:0
    Нумансия
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    19:00
    Кадис
    0:0
    Осасуна
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    19:00
    Лас-Пальмас
    3:2
    Райо Махадаонда
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    21:00
    Кордоба
    4:3
    Химнастик
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    21:00
    Луго
    1:0
    Депортиво
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2019, 5 тур
    19 мая, воскресенье
    00:01
    Флуминенсе
    4:1
    Крузейро
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    01:00
    Атлетико Минейро
    2:1
    Фламенго
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    01:00
    Палмейрас
    4:0
    Сантос
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    17:00
    Сан-Паулу
    0:0
    Баия
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    22:00
    Атлетико Паранаэнсе
    0:2
    Коринтианс
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    22:00
    Гойас
    1:0
    Ботафого
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    22:00
    Интернасьонал
    2:0
    ЦСА
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    22:00
    Шапекоэнсе
    1:3
    Форталеза
    Матч завершен
    США. МЛС 2019
    19 мая, воскресенье
    02:30
    Филадельфия Юнион
    0:0
    Сиэтл
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    03:00
    Миннесота Юнайтед
    1:0
    Коламбус
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    03:30
    Канзаc Сити
    1:1
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    03:30
    Хьюстон
    2:1
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    22:00
    Орландо Сити
    5:1
    Цинциннати
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2018/2019), 37 тур
    19 мая, воскресенье
    10:00
    Луч
    1:0
    Факел
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    10:00
    СКА-Хабаровск
    1:0
    Пари НН
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    12:00
    Томь
    2:1
    Спартак-2
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    13:00
    Сибирь
    1:0
    Авангард
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    13:00
    Тюмень
    1:2
    Зенит-2
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    15:00
    Тамбов
    1:0
    Ротор
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    15:00
    Мордовия
    1:0
    Балтика
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    16:00
    Сочи
    0:0
    Шинник
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    16:00
    Чертаново
    2:1
    Химки
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    19:00
    Краснодар-2
    0:0
    Армавир
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 29 тур
    19 мая, воскресенье
    11:30
    Арсенал Т (мол)
    1:0
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 29 тур
    19 мая, воскресенье
    11:30
    Урал
    2:2
    Локомотив
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    14:00
    Енисей
    2:2
    Динамо
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    16:30
    Арсенал
    0:3
    Краснодар
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    19:00
    Ростов
    1:0
    Зенит
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2018/2019), 35 тур
    19 мая, воскресенье
    13:00
    Нордшелланд
    2:2
    Оденсе
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    19:00
    Эсбьерг
    4:3
    Копенгаген
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 38 тур
    19 мая, воскресенье
    13:00
    Реал
    0:2
    Бетис
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    17:15
    Эйбар
    2:2
    Барселона
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019), 24 тур
    19 мая, воскресенье
    13:00
    Зоркий
    1:2
    Торпедо
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    13:00
    Химик-Арсенал
    2:1
    Сокол
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    14:00
    Ротор (мол)
    2:1
    Строгино
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    17:00
    Динамо Бр
    3:1
    Салют
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    17:00
    Металлург Л
    0:0
    Рязань
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 37 тур
    19 мая, воскресенье
    13:30
    Кьево
    0:0
    Сампдория
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    16:00
    Парма
    1:0
    Фиорентина
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    16:00
    Эмполи
    4:1
    Торино
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    19:00
    Милан
    2:0
    Фрозиноне
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    21:30
    Наполи
    4:1
    Интер
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    21:30
    Ювентус
    1:1
    Аталанта
    Матч завершен
    Украина. Плей-офф (2018/2019), 29 тур
    19 мая, воскресенье
    14:00
    Александрия
    0:1
    Львов
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    17:00
    Заря
    0:1
    Шахтер
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 24 тур
    19 мая, воскресенье
    14:00
    Велес
    2:0
    Ленинградец
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    16:30
    Олимп-Долгопрудный
    4:0
    Коломна
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    19:00
    Муром
    1:3
    Знамя Труда
    Матч завершен
    Чехия. Плей-офф (2018/2019), 4 тур
    19 мая, воскресенье
    16:00
    Баник
    0:0
    Славия
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    16:00
    Слован
    0:2
    Виктория
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    16:00
    Спарта
    2:0
    Яблонец
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 8 тур
    19 мая, воскресенье
    16:00
    Торпедо
    0:1
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    18:00
    Слуцк
    2:2
    Дняпро
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2019, 11 тур
    19 мая, воскресенье
    16:00
    Астана
    1:2
    Шахтер
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    16:00
    Кайрат
    2:1
    Иртыш
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 33 тур
    19 мая, воскресенье
    16:00
    Акхисар Беледиеспор
    2:2
    Кайсериспор
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    16:00
    Бурсаспор
    0:0
    Гезтепе
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    19:00
    Аланьяспор
    1:1
    Ризеспор
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    19:00
    Галатасарай
    2:1
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2018/2019), 38 тур
    19 мая, воскресенье
    17:00
    Килмарнок
    2:1
    Рейнджерс
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    17:00
    Селтик
    2:1
    Хартс
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    17:00
    Хиберниан
    1:2
    Абердин
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2018/2019), 31 тур
    19 мая, воскресенье
    18:00
    Аустрия
    2:0
    Вольфсберг
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    18:00
    Санкт-Пельтен
    0:1
    ЛАСК
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    18:00
    Штурм
    1:2
    Зальцбург
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2018/2019), 10 тур
    19 мая, воскресенье
    19:00
    Брюгге
    3:2
    Антверпен
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    19:00
    Генк
    0:0
    Стандард
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    19:00
    Гент
    2:1
    Андерлехт
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 9 тур
    19 мая, воскресенье
    19:00
    Лиллестрем
    0:3
    Одд
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    19:00
    Русенборг
    3:2
    Мьёндален
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    19:00
    Сарпсборг 08
    1:3
    Ранхейм
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    19:00
    Стремсгодсет
    3:1
    Тромсе
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    19:00
    Хаугесунд
    0:0
    Кристиансунн
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    21:00
    Буде-Глимт
    1:2
    Бранн
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 34 тур
    19 мая, воскресенье
    19:30
    Тондела
    5:2
    Шавиш
    Матч завершен
    19 мая, воскресенье
    22:00
    Морейренcе
    1:3
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
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