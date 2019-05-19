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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чертаново - Химки
Чертаново - Химки: обзор матча 19 мая 2019
Чертаново
19.05.2019, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
2 : 1
Завершен
Химки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Чертаново - Химки
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
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Химки
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