Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Бетис
Реал - Бетис: обзор матча 19 мая 2019
Реал
19.05.2019, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 38 тур
0 : 2
Завершен
Бетис
61'
Л. Морон
75'
Хесе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Бетис
90'
+1
Замена
Сидней
️️️️
В. Карвалью
Желтая карточка
Иско
85'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Бензема
76'
75'
ГОЛ! 0:2!
Хесе
Пас отдал
Х. Фирпо
74'
Замена
К. Тельо
️️️️
Л. Морон
Замена
Иско
️️️️
Ф. Вальверде
69'
68'
Замена
Хесе
️️️️
В. Каптум
61'
ГОЛ! 0:1!
Л. Морон
Пас отдал
А. Гуардадо
Замена
М. Асенсио
️️️️
Б. Диас
60'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
58'
Желтая карточка
Ф. Вальверде
49'
Желтая карточка
М. Льоренте
37'
30'
Желтая карточка
В. Каптум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
27
Франсис
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
Бетис
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
16
Диего Лайнес
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
4-4-1-1
1
Навас
12
Марсело
19
Варан
6
Начо
14
Карвахаль
14
Льоренте
8
Вальверде
14
Модрич
21
Диас
7
Винисиус
9
Бензема
4-1-3-1-1
13
Лопес
2
Манди
5
Бартра
3
Феддаль
23
Фирпо
10
Карвалью
27
Франсис
6
Каптум
18
Гуардадо
20
Ло Чельсо
80
Морон
21
Диас
10
Асенсио
10
Асенсио
21
Диас
8
Вальверде
22
Иско
22
Иско
8
Вальверде
9
Бензема
17
Васкес
17
Васкес
9
Бензема
10
Карвалью
26
Сидней
26
Сидней
10
Карвалью
6
Каптум
10
Хесе
10
Хесе
6
Каптум
80
Морон
37
Тельо
37
Тельо
80
Морон
Остались в запасе
Реал
Бетис
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
8
Тони Кроос
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
8
Тони Кроос
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Реал - Бетис
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Реал
Бетис
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21:50
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
Винисиус назвал трех игроков «Реала», которых хочет привезти в Бразилию
12:48
1
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
11:43
2
Мбаппе унизил Трента на тренировке «Реала»
Вчера, 18:55
2
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21:50
Винисиус назвал трех игроков «Реала», которых хочет привезти в Бразилию
12:48
1
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
11:43
2
Мбаппе унизил Трента на тренировке «Реала»
Вчера, 18:55
2
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
Вчера, 17:43
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+