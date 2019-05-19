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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Кадис - Осасуна
Кадис - Осасуна: обзор матча 19 мая 2019
Кадис
19.05.2019, воскресенье, 19:00
Испания. Сегунда, 39 тур
0 : 0
Завершен
Осасуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Осасуна
85'
Желтая карточка
Брэндон
84'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Желтая карточка
Робер
70'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
22
Иван Кечоевич
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
47
Агер Акетче
АП
8
Алекс
АП
Главный тренер
Иманоль Идьякес
Осасуна
23
Рубен
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Осасуна
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
2-1-3
22
Кечоевич
3
Робер
6
Хосе Мари
11
Мачис
8
Алекс
47
Акетче
3-1-2-2
23
Рубен
22
Видаль
5
Гарсия
18
Клер
6
Ойер
20
Ибаньес
8
Мерида
10
Торрес
14
Гарсия
Остались в запасе
Кадис
Осасуна
Главный тренер
Иманоль Идьякес
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Иманоль Идьякес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Кадис - Осасуна
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
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