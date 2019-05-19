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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Барселона
Эйбар - Барселона: обзор матча 19 мая 2019
Эйбар
19.05.2019, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 38 тур
2 : 2
Завершен
Барселона
20'
М. Кукурелья
45'
П. де Бласис
31'
Л. Месси
32'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Барселона
Желтая карточка
Г. Эскаланте
83'
83'
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
Х. Анхель
80'
ГОЛ! 2:2!
П. де Бласис
45'
Желтая карточка
П. де Бласис
44'
42'
Желтая карточка
Н. Семеду
Желтая карточка
И. Рамис
33'
32'
ГОЛ! 1:2!
Л. Месси
Пас отдал
И. Ракитич
31'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
Пас отдал
А. Видаль
ГОЛ! 1:0!
М. Кукурелья
Пас отдал
С. Энрих
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Малком
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
4-2-1-3
13
Дмитрович
3
Анхель
15
Оливейра
4
Рамис
17
Кукурелья
19
Хордан
8
Эскаланте
14
Орельяна
19
Шарлес
8
де Бласис
9
Энрих
4-4-2
24
Силлессен
27
Семеду
2
Лангле
18
Альба
3
Пике
11
Ракитич
5
Бускетс
23
Видаль
6
Роберто
10
Месси
10
Малком
Остались в запасе
Эйбар
Барселона
13
Асьер Риесго
ВР
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
22
Мусса Ваге
ПЗ
1
Иньяки Пенья
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Остались в запасе
22
Мусса Ваге
ПЗ
1
Иньяки Пенья
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Эйбар - Барселона
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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