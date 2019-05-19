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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Краснодар
Арсенал - Краснодар: обзор матча 19 мая 2019
Арсенал
19.05.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 3
Завершен
Краснодар
55'
С. Петров
68'
М. Перейра
82'
Ари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Краснодар
86'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
С. Петров
82'
ГОЛ! 0:3!
Ари
Пас отдал
М. Перейра
77'
Замена
Й. Гудни Фьолусон
️️️️
Ю. Газинский
76'
Желтая карточка
М. Сафонов
74'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Вандерсон
68'
ГОЛ! 0:2!
М. Перейра
Желтая карточка
Г. Костадинов
67'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
М. Кадири
62'
59'
Желтая карточка
Ш. Каборе
55'
ГОЛ! 0:1!
С. Петров
Пас отдал
В. Классон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
70
Георгий Костадинов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
10
Эванс Кангва
ЛФ
27
Резиуан Мирзов
РФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
39
Ари
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Краснодар
1
Сергей Ещенко
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-1-3-2
36
Левашов
27
Альварес
6
Беляев
88
Григалава
9
Комбаров
70
Костадинов
88
Лесовой
6
Кадири
11
Ткачев
10
Кангва
27
Мирзов
4-1-2-1-2
39
Сафонов
98
Петров
14
Мартынович
25
Спайич
2
Рамирес
77
Каборе
10
Перейра
18
Газинский
7
Классон
94
Вандерсон
39
Ари
6
Кадири
23
Горбатенко
23
Горбатенко
6
Кадири
18
Газинский
5
Фьолусон
5
Фьолусон
18
Газинский
98
Петров
89
Стоцкий
89
Стоцкий
98
Петров
94
Вандерсон
93
Сулейманов
93
Сулейманов
94
Вандерсон
Остались в запасе
Арсенал
Краснодар
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
1
Сергей Ещенко
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Арсенал - Краснодар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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