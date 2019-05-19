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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Луго - Депортиво
Луго - Депортиво: обзор матча 19 мая 2019
Луго
19.05.2019, воскресенье, 21:00
Испания. Сегунда, 39 тур
1 : 0
Завершен
Депортиво
60'
Х. Ласо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луго - Депортиво
Желтая карточка
Х. Карлос
86'
74'
Желтая карточка
А. Ортола
Желтая карточка
М. Баррейро
71'
ГОЛ! 1:0!
Х. Ласо
60'
44'
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луго
1
Хуан Карлос
ВР
39
Хосе Карлос
ЦЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
8
Георгий Абурджания
ЦП
11
Ману Баррейро
ЦФ
Депортиво
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Луго
10
Хуан Муньис
ЦП
Депортиво
13
Адриан Ортола
ВР
5
Педро Москера
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
2-1-1-1
1
Хуан Карлос
39
Карлос
22
Виейра
8
Абурджания
16
Ласо
11
Баррейро
1-2-2-1
1
Хименес
2
Боведа
8
Экспозито
4
Бергантиньос
10
Картабия
77
Науэль
14
Фернандес Луна
Остались в запасе
Луго
Депортиво
10
Хуан Муньис
ЦП
13
Адриан Ортола
ВР
5
Педро Москера
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
10
Хуан Муньис
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
5
Педро Москера
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Луго - Депортиво
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Луго
Испания. Кубок, 1/16 финала
Луго
1 : 3
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/32 финала
Луго
2 : 0
06.12.2023
Мирандес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Антониано
0 : 1
01.11.2023
Луго
Испания. Кубок, 1 раунд
Аренас
1 : 0
12.11.2022
Луго
Испания. Кубок, 2 раунд
Луго
1 : 2
16.12.2021
Мирандес
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Анчо Карро
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