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Расписание матчей
Испания. Кубок
Луго - Мирандес
Луго - Мирандес: обзор матча 06 декабря 2023
Луго
06.12.2023, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Мирандес
87'
Л. Антонетти
90+2'
A. Fuentes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Луго - Мирандес
90'
+4
Замена
D. Rosales
️️️️
E. Orobio
90'
+3
Замена
D. Bartolomé
️️️️
A. Ortiz
ГОЛ! 2:0!
A. Fuentes
90'
+2
Замена
A. Fuentes
️️️️
Антонин
90'
ГОЛ! 1:0!
Л. Антонетти
87'
Замена
W.
️️️️
А. Аранда
86'
Замена
T. Ojeda
️️️️
С. Абдулай
74'
Замена
Н. Кинтана
️️️️
V. Narro
73'
57'
Желтая карточка
П. Томео
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луго
25
Lucas Díaz
ВР
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
3
Gorka Pérez
ЦЗ
22
Alberto López
ЦЗ
31
Йоанеко Луижан
ПЗ
10
Антонио Аранда
ЦП
21
Сабит Абдулай
ЦП
37
Леандро Антонетти
ЦФ
70
Антонин
ЦФ
70
Víctor Narro
ЦФ
8
S. Aguza
ЦФ
Мирандес
1
Луис Лопес
ВР
21
Diego Moreno
ЦЗ
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
15
Пабло Томео
ЦП
28
Ekhiotz Orobio
ЦП
30
Asier Ortiz
ЦП
6
M. Lachuer
ЦФ
13
Алан Годой
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Луго
1
Gonçalo Tabuaço
ВР
23
Хави Васкес
ЦЗ
16
Carlos Julio Martinez
ЦЗ
8
T. Ojeda
ЦП
26
David Roson
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
7
Willy
ЦФ
18
Adrian Fuentes
ЦФ
27
Jorge González
ЦФ
14
C. Morgado
ЦФ
Мирандес
1
Ramon Juan
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
34
Diego Rosales
ЦЗ
37
Diego Bartolomé
ЦП
7
Ильяс Чайра
ЦФ
4-2-4
25
5
Кастрин
3
22
31
Луижан
10
Аранда
21
Абдулай
37
Антонетти
8
70
70
Антонин
3-3-1-3
1
Лопес
21
3
3
15
Томео
28
30
20
Иосифов
19
Дурдов
13
Годой
6
21
Абдулай
8
8
21
Абдулай
70
19
Кинтана
19
Кинтана
70
10
Аранда
7
7
10
Аранда
70
Антонин
18
18
70
Антонин
28
34
34
28
30
37
37
30
Остались в запасе
Луго
Мирандес
1
Gonçalo Tabuaço
ВР
23
Хави Васкес
ЦЗ
16
Carlos Julio Martinez
ЦЗ
26
David Roson
ЦП
27
Jorge González
ЦФ
14
C. Morgado
ЦФ
1
Ramon Juan
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
7
Ильяс Чайра
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Остались в запасе
1
Gonçalo Tabuaço
ВР
23
Хави Васкес
ЦЗ
16
Carlos Julio Martinez
ЦЗ
26
David Roson
ЦП
27
Jorge González
ЦФ
14
C. Morgado
ЦФ
Остались в запасе
1
Ramon Juan
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
7
Ильяс Чайра
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Статистика матча Луго - Мирандес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Луго
Испания. Кубок, 1/16 финала
Луго
1 : 3
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/32 финала
Луго
2 : 0
06.12.2023
Мирандес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Антониано
0 : 1
01.11.2023
Луго
Испания. Кубок, 1 раунд
Аренас
1 : 0
12.11.2022
Луго
Испания. Кубок, 2 раунд
Луго
1 : 2
16.12.2021
Мирандес
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
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