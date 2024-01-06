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Расписание матчей
Испания. Кубок
Луго - Атлетико
Луго - Атлетико: обзор матча 06 января 2024
Луго
06.01.2024, суббота, 18:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Атлетико
39'
Л. Антонетти
2'
А. Корреа
66'
М. Депай
74'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Луго - Атлетико
Замена
A. Fuentes
️️️️
Антонин
84'
Замена
W.
️️️️
Л. Антонетти
76'
Замена
S. Aguza
️️️️
J. Sánchez
76'
75'
Замена
А. Мората
️️️️
М. Депай
74'
ГОЛ! 1:3!
М. Депай
Пас отдал
М. Льоренте
68'
Замена
М. Льоренте
️️️️
С. Ньигес
Замена
J. González
️️️️
V. Narro
67'
Замена
А. Аранда
️️️️
Н. Кинтана
67'
66'
ГОЛ! 1:2!
М. Депай
Пас отдал
Коке
46'
Замена
Коке
️️️️
Д. Сеюнджу
46'
Замена
А. Гризманн
️️️️
А. Корреа
46'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Р. Рикельме
ГОЛ! 1:1!
Л. Антонетти
39'
Желтая карточка
Н. Кинтана
35'
32'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Корреа
Пас отдал
Х. Галан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луго
1
Gonçalo Tabuaço
ВР
3
Gorka Pérez
ЦЗ
6
Castrín
ЦЗ
22
Alberto López
ЦЗ
31
Йоанеко Луижан
ПЗ
8
T. Ojeda
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
37
Леандро Антонетти
ЦФ
70
Víctor Narro
ЦФ
18
Jozabed Sánchez
(К)
ЦФ
70
Антонин
ЦФ
Атлетико
13
Ян Облак
(К)
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Луго
25
Lucas Díaz
ВР
16
Carlos Julio Martinez
ЦЗ
23
Хави Васкес
ЦЗ
10
Антонио Аранда
ЦП
21
Сабит Абдулай
ЦП
7
Willy
ЦФ
14
C. Morgado
ЦФ
5
Bernardo
ЦФ
8
S. Aguza
ЦФ
18
Adrian Fuentes
ЦФ
27
Jorge González
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Коке
ЦП
28
Айтор Гисмера
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
4-1-1-4
1
3
6
22
31
Луижан
8
19
Кинтана
37
Антонетти
70
Антонин
18
70
3-2-2-2-1
13
Облак
3
Аспиликуэта
20
Хименес
2
Сеюнджу
20
Молина
22
Галан
28
Витсель
8
Ньигес
10
Корреа
17
Рикельме
10
Депай
19
Кинтана
10
Аранда
10
Аранда
19
Кинтана
37
Антонетти
7
7
37
Антонетти
18
8
8
18
70
Антонин
18
18
70
Антонин
70
27
27
70
2
Сеюнджу
6
Коке
6
Коке
2
Сеюнджу
17
Рикельме
7
Де Пауль
7
Де Пауль
17
Рикельме
8
Ньигес
14
Льоренте
14
Льоренте
8
Ньигес
10
Депай
21
Мората
21
Мората
10
Депай
10
Корреа
7
Гризманн
7
Гризманн
10
Корреа
Остались в запасе
Луго
Атлетико
25
Lucas Díaz
ВР
16
Carlos Julio Martinez
ЦЗ
23
Хави Васкес
ЦЗ
21
Сабит Абдулай
ЦП
14
C. Morgado
ЦФ
5
Bernardo
ЦФ
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
16
Самуэль Лино
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Lucas Díaz
ВР
16
Carlos Julio Martinez
ЦЗ
23
Хави Васкес
ЦЗ
21
Сабит Абдулай
ЦП
14
C. Morgado
ЦФ
5
Bernardo
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
16
Самуэль Лино
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Луго - Атлетико
1
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
9
7
Офсайды
2
5
Количество передач
375
597
Точность передач %
78
87
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Луго
Испания. Кубок, 1/16 финала
Луго
1 : 3
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/32 финала
Луго
2 : 0
06.12.2023
Мирандес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Антониано
0 : 1
01.11.2023
Луго
Испания. Кубок, 1 раунд
Аренас
1 : 0
12.11.2022
Луго
Испания. Кубок, 2 раунд
Луго
1 : 2
16.12.2021
Мирандес
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
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