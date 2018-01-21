Вратарь «Луго» в день рождения забил гол со своей половины поля

Красота!!!Даже на секунду показалось,что постанова))
«Луго» в матче 23-го тура Сегунды на своем поле одержал победу над хихонским «Спортингом» (3:1).
Один из голов в составе хозяев забил голкипер Хуан Карлос, поразивший ворота соперника ударом со своей половины поля.
Стоит отметить, что вратарю в день игры исполнилось 30 лет.
No está nada mal marcar un gol el día que cumples 30 años. Sobre todo si eres portero y lo metes desde 65 metros.— Carty (@Cartales) 20 января 2018 г.
Lo ha hecho hoy Juan Carlos Martín, del C. D. Lugo. pic.twitter.com/boKPd91Q84