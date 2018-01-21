Вратарь «Луго» в день рождения забил гол со своей половины поля

«Луго» в матче 23-го тура Сегунды на своем поле одержал победу над хихонским «Спортингом» (3:1).

Один из голов в составе хозяев забил голкипер Хуан Карлос, поразивший ворота соперника ударом со своей половины поля.

Стоит отметить, что вратарю в день игры исполнилось 30 лет.