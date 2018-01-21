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    Вратарь «Луго» в день рождения забил гол со своей половины поля

    «Луго» в матче 23-го тура Сегунды на своем поле одержал победу над хихонским «Спортингом» (3:1).

    Один из голов в составе хозяев забил голкипер Хуан Карлос, поразивший ворота соперника ударом со своей половины поля.

    Стоит отметить, что вратарю в день игры исполнилось 30 лет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2018 08:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 21 января 2018, 10:51

      Красота!!!Даже на секунду показалось,что постанова))

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 21 января 2018, 10:22

      Прекрасный подарок самому себе.

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