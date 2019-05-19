Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Торино
Эмполи - Торино: обзор матча 19 мая 2019
Эмполи
19.05.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
4 : 1
Завершен
Торино
27'
А. Аква
65'
М. Бриги
70'
Д. Ди Лоренцо
89'
Ф. Капуто
56'
Я. Фальке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Торино
ГОЛ! 4:1!
Ф. Капуто
Пас отдал
Д. Фариас
89'
84'
Желтая карточка
А. Беренгер
Желтая карточка
Д. Фариас
71'
ГОЛ! 3:1!
Д. Ди Лоренцо
Пас отдал
М. Паяч
70'
ГОЛ! 2:1!
М. Бриги
65'
56'
ГОЛ! 1:1!
Я. Фальке
Пас отдал
А. Белотти
ГОЛ! 1:0!
А. Аква
Пас отдал
М. Паяч
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
22
Бартломей Дронговски
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
17
Марко Паяч
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Бремер
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-4-1-1
22
Дронговски
22
Майетта
15
Делл'Орко
26
Сильвестре
22
Ди Лоренцо
17
Паяч
10
Беннасер
18
Аква
25
Траоре
17
Фариас
9
Капуто
3-2-3-1-1
46
Сиригу
63
Н'Кулу
4
Иццо
24
Моретти
29
Де Сильвестри
34
Эйна
8
Мейте
8
Ринкон
33
Базелли
7
Беренгер
11
Белотти
Остались в запасе
Эмполи
Торино
43
Димитриос Николау
ЦЗ
49
Иван Проведель
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Бремер
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
43
Димитриос Николау
ЦЗ
49
Иван Проведель
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Бремер
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Эмполи - Торино
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
Новости команд
Все
Эмполи
Торино
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:53
Итальянский клуб подписал контракт с псом
19 ноября
1
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Итальянский клуб подписал контракт с псом
19 ноября
1
Украинский футболист стал одноклубником Кокорина в «Арисе»
2025.09.30 22:10
2
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
2025.07.05 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
2025.06.30 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
2025.06.14 00:24
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:53
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+