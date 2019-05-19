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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Цинциннати
Орландо Сити - Цинциннати: обзор матча 19 мая 2019
Орландо Сити
19.05.2019, воскресенье, 22:00
США. МЛС
5 : 1
Завершен
Цинциннати
37'
Т. Акинделе
50'
Нани (П)
59'
Нани
64'
Т. Акинделе
82'
Д. Дуайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Орландо Сити - Цинциннати
87'
Желтая карточка
Э. Ледесма
ГОЛ! 5:0!
Д. Дуайер
82'
Желтая карточка
Д. Дуайер
74'
71'
Желтая карточка
В. Ульоа
ГОЛ! 4:0!
Т. Акинделе
64'
ГОЛ! 3:0!
Нани
59'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Нани
50'
Желтая карточка
У. Джонсон
43'
ГОЛ! 1:0!
Т. Акинделе
Пас отдал
У. Джонсон
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
12
Брайан Роу
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
7
Кристиан Игита
ЦП
4
Уилл Джонсон
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Цинциннати
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
29
Эрик Александер
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
23
Кекута Манне
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Орландо Сити
14
Дом Дуайер
ЦФ
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
16
Кеннет Сайеф
ЦП
9
Фанендо Ади
ЦФ
1-3-1-1
12
Роу
22
Сане
7
Игита
4
Джонсон
8
Моутинью
17
Нани
13
Акинделе
2-2-2
12
Депланье
4
Уостон
29
Александер
13
Ульоа
23
Манне
26
Ледесма
Остались в запасе
Орландо Сити
Цинциннати
14
Дом Дуайер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
16
Кеннет Сайеф
ЦП
9
Фанендо Ади
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Остались в запасе
14
Дом Дуайер
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
16
Кеннет Сайеф
ЦП
9
Фанендо Ади
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Пэт Нунан
Статистика матча Орландо Сити - Цинциннати
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
- : -
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
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