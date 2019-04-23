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    Расписание матчей 23-04-2019

    март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 25 тур
    23 апреля, вторник
    11:30
    Рубин (мол)
    0:0
    Уфа (мол)
    Матч завершен
    23 апреля, вторник
    12:00
    Зенит (мол)
    3:0
    Динамо (мол)
    Матч завершен
    23 апреля, вторник
    12:00
    Ростов (мол)
    0:2
    Локомотив (мол)
    Матч завершен
    23 апреля, вторник
    14:00
    ЦСКА (мол)
    2:0
    Анжи (мол)
    Матч завершен
    23 апреля, вторник
    15:00
    Ахмат (мол)
    1:2
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    Украина. Плей-офф (2018/2019), 25 тур
    23 апреля, вторник
    17:00
    Олимпик
    2:0
    Арсенал
    Матч завершен
    23 апреля, вторник
    18:00
    Карпаты
    0:0
    Черноморец
    Матч завершен
    23 апреля, вторник
    19:30
    Ворскла
    3:3
    Десна
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 32 тур
    23 апреля, вторник
    19:30
    Де Графсхап
    1:0
    Эммен
    Матч завершен
    23 апреля, вторник
    20:45
    Херенвен
    2:2
    Венло
    Матч завершен
    23 апреля, вторник
    20:45
    АЗ Алкмаар
    2:1
    Хераклес
    Матч завершен
    23 апреля, вторник
    21:45
    Аякс
    4:2
    Витесс
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2018/2019), 31 тур
    23 апреля, вторник
    20:00
    Эсбьерг
    0:0
    Оденсе
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 4 тур
    23 апреля, вторник
    20:00
    Одд
    1:0
    Викинг
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2018/2019), 27 тур
    23 апреля, вторник
    20:00
    Адмира
    0:2
    Маттерсбург
    Матч завершен
    23 апреля, вторник
    20:00
    Адмира Ваккер
    0:4
    Альтах
    Матч завершен
    23 апреля, вторник
    20:00
    Хартберг
    2:4
    Рапид
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 34 тур
    23 апреля, вторник
    20:30
    Уэска
    2:0
    Эйбар
    Матч завершен
    23 апреля, вторник
    21:30
    Вальядолид
    1:0
    Жирона
    Матч завершен
    23 апреля, вторник
    22:30
    Алавес
    0:2
    Барселона
    Матч завершен
    Германия. Кубок (2018/2019), 1/2 финала
    23 апреля, вторник
    21:45
    Гамбург
    1:3
    РБ Лейпциг
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 31 тур
    23 апреля, вторник
    21:45
    Уотфорд
    1:1
    Саутгемптон
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 33 тур
    23 апреля, вторник
    21:45
    Тоттенхэм
    1:0
    Брайтон
    Матч завершен
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