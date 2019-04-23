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Уотфорд - Саутгемптон
Уотфорд - Саутгемптон: обзор матча 23 апреля 2019
Уотфорд
23.04.2019, вторник, 21:45
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
90'
А. Грэй
1'
Ш. Лонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Саутгемптон
ГОЛ! 1:1!
А. Грэй
Пас отдал
Д. Янмат
90'
Желтая карточка
А. Масина
81'
Желтая карточка
К. Кабаселе
75'
Желтая карточка
Ж. Деулофеу
57'
45'
+2
Желтая карточка
Я. Беднарек
Желтая карточка
А. Дукуре
40'
Желтая карточка
Э. Капу
26'
17'
Желтая карточка
О. Ромеу
1'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Лонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
7
Ян Валери
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
11
Джошуа Симс
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Фостер
25
Масина
22
Янмат
20
Кэткарт
27
Кабаселе
6
Капу
6
Дукуре
19
Хьюз
37
Перейра
10
Деулофеу
45
Грэй
4-5-1
1
Ганн
5
Стивенс
5
Беднарек
4
Йошида
5
Бертранд
23
Хейбьерг
30
Уорд-Проус
17
Армстронг
27
Редмонд
21
Ромеу
7
Лонг
Остались в запасе
Уотфорд
Саутгемптон
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
7
Ян Валери
ПЗ
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
99
Марио Лемина
ОП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
99
Марио Лемина
ОП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Уотфорд - Саутгемптон
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
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