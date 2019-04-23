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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Барселона
Алавес - Барселона: обзор матча 23 апреля 2019
Алавес
23.04.2019, вторник, 22:30
Испания. Примера, 34 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
54'
К. Аленья
60'
Л. Суарес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Барселона
Желтая карточка
Т. Пина
90'
+4
87'
Замена
Артур
️️️️
К. Аленья
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Джони
81'
76'
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
Замена
П. Твумаси
️️️️
Р. Эли
71'
70'
Замена
Ж. Альба
️️️️
Н. Семеду
61'
Замена
Л. Месси
️️️️
У. Дембеле
60'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Суарес
Желтая карточка
Х. Наварро
56'
54'
ГОЛ! 0:1!
К. Аленья
Пас отдал
С. Роберто
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Д. Ролан
46'
Желтая карточка
Джони
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
6
Артур
ЦП
10
Малком
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
3-2-2-1-2
1
Пачеко
19
Эли
5
Лагвардия
2
Вигарай
5
Дуарте
23
Наварро
17
Пина
22
Вакасо
24
Джони
17
Борха
4
Ролан
3-4-2-1
1
тер Стеген
27
Семеду
3
Пике
14
Умтити
5
Бускетс
23
Видаль
10
Аленья
6
Роберто
10
Дембеле
11
Коутиньо
9
Суарес
4
Ролан
5
Брашанац
5
Брашанац
4
Ролан
19
Эли
27
Твумаси
27
Твумаси
19
Эли
24
Джони
11
Гуидетти
11
Гуидетти
24
Джони
27
Семеду
18
Альба
18
Альба
27
Семеду
10
Аленья
6
Артур
6
Артур
10
Аленья
10
Дембеле
10
Месси
10
Месси
10
Дембеле
Остались в запасе
Алавес
Барселона
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
19
Ману Гарсия
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
19
Ману Гарсия
ЦП
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Алавес - Барселона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Мендисорроса
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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