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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Де Графсхап - Эммен
Де Графсхап - Эммен: обзор матча 23 апреля 2019
Де Графсхап
23.04.2019, вторник, 19:30
Голландия. Эредивизие, 32 тур
1 : 0
Завершен
Эммен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Де Графсхап - Эммен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Де Графсхап
0 : 2
16.01.2025
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Де Графсхап
1 : 4
15.05.2019
Аякс
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Витесс
6 : 1
12.05.2019
Де Графсхап
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Де Графсхап
1 : 0
23.04.2019
Эммен
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
Де Вейверберг
Новости команд
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Де Графсхап
Эммен
«Крылья Советов» объявили о переходе защитника Бейла
2021.08.25 16:39
20
Эредивизие. Ассисты 37-летнего Роббена помогли «Гронингену» разгромить «Эммен»
2021.05.09 16:56
1
Фанаты «Эммена» перед игрой с «Витессом» закрыли ворота черной пленкой. У команды ни одной победы в 17 матчах
2021.01.16 21:38
Лидеры второй лиги Голландии оспорят досрочное завершение сезона через суд
2020.04.29 15:01
3
Базур, оскорбивший Слуцкого, попал в стартовый состав «Витесса» на кубковый матч
2019.10.29 20:31
2
Лидеры второй лиги Голландии оспорят досрочное завершение сезона через суд
2020.04.29 15:01
3
Базур, оскорбивший Слуцкого, попал в стартовый состав «Витесса» на кубковый матч
2019.10.29 20:31
2
«Аякс» стал чемпионом Голландии в рекордный 34-й раз
2019.05.15 22:59
6
Эредивизие. «Витесс» разгромил «Де Графсхап». Команда Слуцкого гарантировала участие в плей-офф
2019.05.12 17:26
17
Два игрока «Витесса» вошли в команду недели Эредивизие по версии Whoscored
2019.01.21 18:25
«Крылья Советов» объявили о переходе защитника Бейла
2021.08.25 16:39
20
Эредивизие. Ассисты 37-летнего Роббена помогли «Гронингену» разгромить «Эммен»
2021.05.09 16:56
1
Фанаты «Эммена» перед игрой с «Витессом» закрыли ворота черной пленкой. У команды ни одной победы в 17 матчах
2021.01.16 21:38
Эредивизие. «Витесс» разгромил «Эммен». Команда Слуцкого одержала вторую победу подряд
2019.02.24 18:21
1
Эредивизие. «Витесс» сыграл вничью с «Эмменом», команда Слуцкого не проигрывает три матча подряд
2018.12.01 22:20
3
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