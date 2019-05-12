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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Де Графсхап
Витесс - Де Графсхап: обзор матча 12 мая 2019
Витесс
12.05.2019, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
6 : 1
Завершен
Де Графсхап
72'
М. Эдегор (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Де Графсхап
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Эдегор
72'
Желтая карточка
В. Караваев
65'
Начало матча
Статистика матча Витесс - Де Графсхап
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Де Графсхап
0 : 2
16.01.2025
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Де Графсхап
1 : 4
15.05.2019
Аякс
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Витесс
6 : 1
12.05.2019
Де Графсхап
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Де Графсхап
1 : 0
23.04.2019
Эммен
Информация о матче
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Де Графсхап
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