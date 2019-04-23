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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Витесс
Аякс - Витесс: обзор матча 23 апреля 2019
Аякс
23.04.2019, вторник, 21:45
Голландия. Эредивизие, 32 тур
4 : 2
Завершен
Витесс
41'
Х. Зиеш
54'
Д. Тадич (П)
58'
М. де Лигт
80'
Д. Тадич (П)
66'
Н. Фор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Витесс
90'
+1
Вторая желтая
М. Беро
Желтая карточка
Д. ван де Бек
86'
80'
Желтая карточка
М. ван дер Верфф
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Д. Тадич
80'
Желтая карточка
Й. Велтман
69'
66'
ГОЛ! 3:1!
Н. Фор
Пас отдал
М. Беро
ГОЛ! 3:0!
М. де Лигт
Пас отдал
Л. Шоне
58'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Тадич
54'
53'
Желтая карточка
М. Беро
ГОЛ! 1:0!
Х. Зиеш
Пас отдал
Д. Тадич
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
17
Тхулани Сереро
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
25
Наварон Фор
АП
8
Мартин Эдегор
АП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
Витесс
82
Эдуарду
ВР
8
Али Мухтар
ОП
7
Рой Беренс
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
4-4-1-1
24
Онана
3
Тальяфико
34
Велтман
4
де Лигт
17
Блинд
20
Шоне
21
де Йонг
22
Зиеш
6
ван де Бек
10
Тадич
9
Дольберг
2-3-3
22
Пасвер
4
ван дер Верфф
24
Кларк
17
Сереро
22
Беро
6
Кларк-Салтер
25
Фор
8
Эдегор
15
Дауда
Остались в запасе
Аякс
Витесс
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
52
Закария Лабиад
АП
14
Бруну Варела
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
8
Али Мухтар
ОП
82
Эдуарду
ВР
7
Рой Беренс
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
52
Закария Лабиад
АП
14
Бруну Варела
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
Остались в запасе
8
Али Мухтар
ОП
82
Эдуарду
ВР
7
Рой Беренс
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Аякс - Витесс
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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