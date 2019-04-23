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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Эйбар
Уэска - Эйбар: обзор матча 23 апреля 2019
Уэска
23.04.2019, вторник, 20:30
Испания. Примера, 34 тур
2 : 0
Завершен
Эйбар
54'
Э. Гальего
57'
Л. Авила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Эйбар
Желтая карточка
Я. Эррера
86'
Желтая карточка
Л. Авила
70'
ГОЛ! 2:0!
Л. Авила
Пас отдал
Д. Феррейро
57'
ГОЛ! 1:0!
Э. Гальего
54'
Желтая карточка
М. Мантовани
37'
31'
Желтая карточка
П. Диоп
Желтая карточка
Э. Гальего
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
13
Роберто Сантамария
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
18
Дамьян Мусто
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
10
Хуанпи
АП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
4-2-1-3
13
Сантамария
22
Галан
21
Мантовани
3
Этчейта
21
Мирамон
18
Мусто
21
Эррера
7
Феррейро
18
Гальего
9
Эрнандес
6
Авила
2-1-2-2-3
13
Дмитрович
15
Оливейра
17
Кукурелья
18
Диоп
8
Эскаланте
6
Альварес
14
Леон
11
Милья
8
де Бласис
19
Шарлес
19
Кике
Остались в запасе
Уэска
Эйбар
16
Мойзес Гомес
ЛВ
1
Александар Йованович
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
10
Хуанпи
АП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
13
Асьер Риесго
ВР
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
1
Александар Йованович
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
10
Хуанпи
АП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Уэска - Эйбар
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
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