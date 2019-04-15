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    Расписание матчей 15-04-2019

    март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2019
    15 апреля, понедельник
    02:00
    Канзаc Сити
    2:2
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2018/2019), 15 тур
    15 апреля, понедельник
    11:30
    Сахалин
    2:0
    Иртыш
    Матч завершен
    15 апреля, понедельник
    14:00
    Сибирь-2
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019), 19 тур
    15 апреля, понедельник
    17:00
    Лада-Тольятти
    0:1
    Волга
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019), 23 тур
    15 апреля, понедельник
    18:00
    Чайка
    5:0
    Краснодар-3
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 3 тур
    15 апреля, понедельник
    19:00
    Шахтер
    1:0
    Слуцк
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 28 тур
    15 апреля, понедельник
    19:00
    Млада Болеслав
    1:2
    Слован
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2018/2019), 29 тур
    15 апреля, понедельник
    20:00
    Сендерийск
    0:1
    Орхус
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 28 тур
    15 апреля, понедельник
    20:00
    ББ Эрзурумспор
    2:1
    Акхисар Беледиеспор
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 32 тур
    15 апреля, понедельник
    21:30
    Аталанта
    0:0
    Эмполи
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 32 тур
    15 апреля, понедельник
    22:00
    Леганес
    1:1
    Реал
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 34 тур
    15 апреля, понедельник
    22:00
    Уотфорд
    0:1
    Арсенал
    Матч завершен
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