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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Эмполи
Аталанта - Эмполи: обзор матча 15 апреля 2019
Аталанта
15.04.2019, понедельник, 21:30
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 0
Завершен
Эмполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Эмполи
61'
Желтая карточка
Ф. Везели
45'
+2
Желтая карточка
И. Беннасер
29'
Желтая карточка
К. Делл'Орко
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
19'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Эмполи
22
Бартломей Дронговски
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
25
Хамед Траоре
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
3-3-1-3
95
Голлини
19
Паломино
5
Масиелло
33
Хатебур
8
Госенс
15
де Рон
23
Манчини
8
Фройлер
72
Иличич
91
Сапата
10
Гомес
3-2-3-1-1
22
Дронговски
15
Делл'Орко
34
Везели
13
Антонелли
22
Ди Лоренцо
43
Николау
25
Траоре
10
Беннасер
33
Крунич
17
Фариас
9
Капуто
Остались в запасе
Аталанта
Эмполи
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
49
Иван Проведель
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Остались в запасе
49
Иван Проведель
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Аталанта - Эмполи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
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