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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Реал
Леганес - Реал: обзор матча 15 апреля 2019
Леганес
15.04.2019, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 1
Завершен
Реал
45'
Х. Сильва
51'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Реал
67'
Желтая карточка
Ф. Вальверде
61'
Желтая карточка
М. Асенсио
51'
ГОЛ! 1:1!
К. Бензема
48'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
ГОЛ! 1:0!
Х. Сильва
Пас отдал
М. Брейтуэйт
45'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Хави Эрасо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Леганес
1
Андрес Прието
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Реал
13
Люка Зидан
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Гарет Бэйл
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
3-3-2-2
25
Куэльяр
4
Омеруо
22
Сиовас
33
Сильва
5
Бустинса
6
Весга
12
Ньом
14
Эрасо
21
Перес
22
Брейтуэйт
9
Каррийо
4-1-2-2-1
1
Навас
14
Карвахаль
6
Начо
19
Варан
12
Марсело
5
Каземиро
8
Вальверде
14
Модрич
10
Асенсио
22
Иско
9
Бензема
Остались в запасе
Леганес
Реал
1
Андрес Прието
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
14
Маркос Льоренте
ЦП
13
Люка Зидан
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
13
Люка Зидан
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Леганес - Реал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
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