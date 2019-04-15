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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эрзурумспор - Акхисар Беледиеспор
Эрзурумспор - Акхисар Беледиеспор: обзор матча 15 апреля 2019
Эрзурумспор
15.04.2019, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Акхисар Беледиеспор
77'
Ж. Суну
61'
Э. Ману
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эрзурумспор - Акхисар Беледиеспор
ГОЛ! 1:1!
Ж. Суну
77'
67'
Желтая карточка
Сержиньо
61'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ману
Начало матча
Статистика матча Эрзурумспор - Акхисар Беледиеспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
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Эрзурумспор
Акхисар Беледиеспор
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