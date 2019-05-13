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    Расписание матчей 13-05-2019

    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 4 тур
    13 мая, понедельник
    01:00
    Форталеза
    0:1
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    13 мая, понедельник
    01:00
    Атлетико Паранаэнсе
    1:0
    Баия
    Матч завершен
    13 мая, понедельник
    01:00
    Аваи
    0:0
    ЦСА
    Матч завершен
    США. МЛС 2019
    13 мая, понедельник
    02:00
    Ди Си Юнайтед
    1:0
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019), 27 тур
    13 мая, понедельник
    19:00
    Чайка
    3:1
    Черноморец
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2018/2019), 34 тур
    13 мая, понедельник
    20:00
    Брондбю
    2:0
    Нордшелланд
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 7 тур
    13 мая, понедельник
    20:00
    Стремсгодсет
    0:0
    Викинг
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 32 тур
    13 мая, понедельник
    20:00
    Бешикташ
    2:1
    Аланьяспор
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 36 тур
    13 мая, понедельник
    20:00
    Болонья
    4:1
    Парма
    Матч завершен
    13 мая, понедельник
    22:00
    Интер
    2:0
    Кьево
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2018/2019), 37 тур
    13 мая, понедельник
    21:45
    Сент-Миррен
    2:0
    Гамильтон Академикал
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 38 тур
    13 мая, понедельник
    22:00
    Малага
    3:0
    Реал Ов
    Матч завершен
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