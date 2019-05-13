апрель 2019
май 2019
Бразилия. Серия А 2019, 4 тур
США. МЛС 2019
13 мая, понедельник
02:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019), 27 тур
13 мая, понедельник
19:00
Матч завершен
Дания. Плей-офф (2018/2019), 34 тур
13 мая, понедельник
20:00
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2019, 7 тур
13 мая, понедельник
20:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2018/2019), 32 тур
13 мая, понедельник
20:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2018/2019), 36 тур
Шотландия. Премьер-лига (2018/2019), 37 тур
13 мая, понедельник
21:45
Матч завершен
Испания. Сегунда (2018/2019), 38 тур