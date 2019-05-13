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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Парма
Болонья - Парма: обзор матча 13 мая 2019
Болонья
13.05.2019, понедельник, 20:00
Италия. Серия А, 36 тур
4 : 1
Завершен
Парма
52'
Р. Орсолини
59'
Л. Сепе (АГ)
72'
Лянко
81'
Р. Инглесе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Парма
81'
ГОЛ! 3:1!
Р. Инглесе
Пас отдал
Жервиньо
ГОЛ! 3:0!
Лянко
Пас отдал
Р. Орсолини
72'
71'
Желтая карточка
М. Скоццарелла
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Л. Сепе
59'
58'
Желтая карточка
Жервиньо
ГОЛ! 1:0!
Р. Орсолини
Пас отдал
Б. Джемаили
52'
Желтая карточка
Р. Сориано
48'
34'
Желтая карточка
Л. Ригони
33'
Желтая карточка
Ф. Димарко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
5
Данило
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Антонио Сантурро
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Парма
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
16
Хосе Мачин
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
3-1-3-3
1
Скорупски
5
Данило
13
Лянко
15
Мбайе
5
Пульгар
21
Сориано
21
Джемаили
7
Крейчи
21
Дестро
7
Орсолини
8
Паласио
4-1-2-1-1
55
Сепе
23
Гаццола
2
Якопони
95
Бастони
32
Димарко
23
Скоццарелла
93
Спрокати
30
Ригони
27
Жервиньо
9
Чераволо
Остались в запасе
Болонья
Парма
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Антонио Сантурро
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
4
Лео Штулац
ОП
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Антонио Сантурро
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Остались в запасе
4
Лео Штулац
ОП
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Болонья - Парма
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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