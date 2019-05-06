апрель 2019
май 2019
Бразилия. Серия А 2019, 3 тур
США. МЛС 2019
6 мая, понедельник
04:00
Матч завершен
Белоруссия. Высшая лига 2019, 6 тур
Норвегия. Элитсериен 2019, 6 тур
Турция. Суперлига (2018/2019), 31 тур
6 мая, понедельник
20:00
Матч завершен
6 мая, понедельник
20:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2018/2019), 35 тур
Испания. Сегунда (2018/2019), 37 тур
Англия. Премьер-лига (2018/2019), 37 тур
6 мая, понедельник
22:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2018/2019), 32 тур
6 мая, понедельник
22:15
Матч завершен