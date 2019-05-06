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    Расписание матчей 06-05-2019

    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 3 тур
    6 мая, понедельник
    01:00
    Баия
    1:0
    Аваи
    Матч завершен
    6 мая, понедельник
    01:00
    Гремио
    4:5
    Флуминенсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2019
    6 мая, понедельник
    04:00
    Канзаc Сити
    0:3
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 6 тур
    6 мая, понедельник
    15:00
    Гомель
    1:2
    Витебск
    Матч завершен
    6 мая, понедельник
    17:00
    Городея
    1:0
    БАТЭ
    Матч завершен
    6 мая, понедельник
    19:00
    Шахтер
    1:0
    Ислочь
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 6 тур
    6 мая, понедельник
    20:00
    Викинг
    1:1
    Волеренга
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 31 тур
    6 мая, понедельник
    20:00
    Аланьяспор
    2:4
    Коньяспор
    Матч завершен
    6 мая, понедельник
    20:00
    Трабзонспор
    4:2
    Кайсериспор
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 35 тур
    6 мая, понедельник
    21:30
    Милан
    2:1
    Болонья
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 37 тур
    6 мая, понедельник
    22:00
    Кадис
    1:1
    Малага
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 37 тур
    6 мая, понедельник
    22:00
    Манчестер Сити
    1:0
    Лестер
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 32 тур
    6 мая, понедельник
    22:15
    Витория Сетубал
    0:3
    Боавишта
    Матч завершен
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