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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Кадис - Малага
Кадис - Малага: обзор матча 06 мая 2019
Кадис
06.05.2019, понедельник, 22:00
Испания. Сегунда, 37 тур
1 : 1
Завершен
Малага
23'
А. Акетче
7'
А. Н'Диайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Малага
Желтая карточка
Д. Мачис
72'
51'
Желтая карточка
А. Н'Диайе
37'
Желтая карточка
Д. Ломбан
ГОЛ! 1:1!
А. Акетче
23'
22'
Желтая карточка
К. Баре
18'
Желтая карточка
Г. Бланко Лещук
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Н'Диайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
22
Иван Кечоевич
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
47
Агер Акетче
АП
Главный тренер
Иманоль Идьякес
Малага
1
Мунир Моанд
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Кадис
8
Алекс
АП
Малага
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
3-1-2
22
Кечоевич
20
Санчес
3
Робер
6
Хосе Мари
11
Мачис
47
Акетче
4-3-1-1
1
Моанд
23
Сифуэнтес
14
Торрес
16
Гонсалес
18
Ломбан
8
Гонсалес
21
Н'Диайе
88
Баре
10
Онтиверос
29
Бланко Лещук
Остались в запасе
Кадис
Малага
8
Алекс
АП
Главный тренер
Иманоль Идьякес
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
Остались в запасе
8
Алекс
АП
Остались в запасе
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
Главный тренер
Иманоль Идьякес
Статистика матча Кадис - Малага
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Мирандилья
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